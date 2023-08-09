Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

Karbonatlı su içmek bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve günümüzde pek çok kişi bunu bilmiyor. Karbonatın cilt bakımında, saç bakımında, diş bakımında, temizlik alanında, mutfakta bizlere birçok faydası olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan aç karnınıza içeceğiniz suya atacağınız bir tatlı kaşığı karbonat çeşitli hastalıklara karşı da kalkan gibi koruyor. Üstelik kilo vermek için de uygulanan bu yöntemle, yağlar cayır cayır yanıyor. İşte karbonatın muzicevi faydaları...