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Haberler Galeri Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

Karbonatlı su içmek bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve günümüzde pek çok kişi bunu bilmiyor. Karbonatın cilt bakımında, saç bakımında, diş bakımında, temizlik alanında, mutfakta bizlere birçok faydası olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan aç karnınıza içeceğiniz suya atacağınız bir tatlı kaşığı karbonat çeşitli hastalıklara karşı da kalkan gibi koruyor. Üstelik kilo vermek için de uygulanan bu yöntemle, yağlar cayır cayır yanıyor. İşte karbonatın muzicevi faydaları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 13:22 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 13:22

Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

Karbonatlı su faydalarından tam olarak yararlanabilmeniz için aç karnına tüketmeniz öneriliyor. Karbonatın faydaları ne, karbonat neye yarar? Karbonatın faydaları nelerdir? İşte karbonatın mucize etkileri...

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Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

En eski tedavi yöntemlerinden biri olan karbonatlı su vücudu çeşitli hastalıklara karşı bir kalkan gibi koruyor. Doğal sodyum karbonat cevheri antik çağlardan beri kullanılır. Örneğin karbont Mısırlılar tarafından sabun yapımında kullanılmıştır. 1860'lı yıllar itibarıyla yemeklerde de kullanılmaya başlanan karbonatın 1930'lu yıllarda tıbbi bir ajan olduğu ispatlanmıştır.

Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

KARBONATLI SUYUN FAYDALARI

Karbonat su içerisinde çok kolay şekilde çözüle özelliğine sahiptir. Herhangi bir yan etkiye sahip olmaması, gösterilen ilgiyi arttıran sebepler arasında yer alıyor. Karbonatlı Su vücudun pH dengesini koruyor. Bunun yanında, obezite sorununa, kansere, migrene ve daha pek çok sağlık sorununa çözüm oluyor.

Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

KARBONATLI SU NASIL YAPILIR?

Karbonatlı su hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler içme suyu ve karbonattır. Bir litre içme suyunun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyerek iyice karıştırın.

Suya 1 kaşık atıp için bakın ne olacak... İşte karbonatın 10 faydası

KARBONATLI SU NASIL İÇİLİR?

Karbonatlı suyu sabahları aç karnına bir bardak suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyerek tüketebilirsiniz. Günde en fazla 2 kez içmeniz tavsiye edilir.

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