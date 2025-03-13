Tadilat inadı az kalsın faciaya sebep oluyordu! Deprem oldu sandılar...

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Sevim, kardeşi Cengiz Sevim ile yaklaşık 15 yıl önce mahallede 3 katlı bir bina yaptı. Ardından Ali Sevim binanın ikinci katındaki daireye kardeşi ise bir üst katındaki daireye yerleşerek yaşamaya başladılar. Fakat bir süre sonra Ali Sevim evinin mutfak ve banyosunun tavanın rutubetlendiğini daha sonra da su damladığını fark etti. Durumu kardeşine söyleyerek sorunun çözülmesini istedi. Ancak taraflar arasında "sen yaptır, ben yaptır" gerginliği yaşanınca konu mahkemeye taşındı. Sonrasında Cengiz Sevim iddiaya göre, çıktığı mahkemede tadilatı yaptıracağını söyleyerek beraat etti. Olaydan birkaç yıl sonrasında ise Cengiz Sevim vefat etti. Ancak mutfak ve banyo tavanındaki sorun artarak devam etti ve mutfak dolabının üst bölümü sahur saatlerinde büyük bir gürültü ile montelendiği yerden aşağı düştü. Şans eseri o esnada mutfakta kimsenin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.