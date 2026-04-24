Tadına bakan gençleşiyor! Beyaz çileğin şaşırtan etkisi

İşte beyaz çileğin sırrı:

RENGİN SIRRI: "FRA A 1" PROTEİNİ

Normal bir çilek olgunlaştıkça yeşilden kırmızıya döner. Bu renk değişimini sağlayan şey antosiyanin adı verilen bir pigmenttir. Beyaz çileklerde (özellikle en bilinen türü olan Pineberry), çileğe kırmızı rengini veren "Fra a 1" adlı protein ya çok az bulunur ya da hiç bulunmaz.