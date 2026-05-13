Haberler Galeri Taht el değiştirdi! Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği çay değilmiş: Zirvenin yeni sahibi şaşırttı

Taht el değiştirdi! Türkiye’nin en çok tüketilen içeceği çay değilmiş: Zirvenin yeni sahibi şaşırttı

Türkiye'de denince ilk akla gelen içeceklerden biri olan çay, yeni araştırma sonuçlarına göre liderliği başka bir içeceğe kaptırdı. Yayımlanan verilere göre, vatandaşların en çok tükettiği içeceğin artık çay olmadığını ortaya koydu. Açıklanan sonuçlar büyük şaşkınlık yarattı.

HABER MERKEZİ

Dünyada kişi başına en fazla çay tüketilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, alışkanlıkları sorgulatan yeni bir araştırma gündem oldu.

Verilere göre, toplumun en çok tercih ettiği içeceğin çay olmadığını ortaya çıkardı. Çay geleneksel gücünü sürdürse de, tüketim rakamları zirvede artık başka bir içeceğin bulunduğunu gösteriyor.

ZİRVEYİ ELE GEÇİREN İÇECEK: HAZIR KAHVE

Araştırma verilerine göre Türkiye'de tüketim hacmi bakımından çayı geride bırakan içecek hazır kahve (instant coffee) oldu. Özellikle genç nüfusun değişen damak zevki ve hızlı yaşam temposu, kahve tüketimini rekor seviyelere taşıdı. Çay hala kültürel bir simge olmayı sürdürse de günlük tüketim miktarında kahvenin yükselişi dikkat çekiyor.

ÇAY TÜKETİMİNDEKİ KRİTİK DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Raporda öne çıkan bulgulara göre çay tüketimindeki düşüş birkaç temel faktöre dayanıyor:

FİYAT ARTIŞLARI:
Çay fiyatlarındaki artış, özellikle dışarıda tüketilen bir bardak çayın maliyetini yükselterek tüketim alışkanlıklarını etkiledi.

ALTERNATİF ÇEŞİTLİLİK:
Bitki çayları, soğuk kahve çeşitleri ve farklı demleme yöntemlerinin yaygınlaşması, klasik siyah çayın pazar payını daralttı.

YENİ NESİL ALIŞKANLIKLAR:
Z ve Y kuşağının kahveyi daha pratik ve "modern" bir seçenek olarak görmesi, tüketim istatistiklerine doğrudan yansıdı.

DÜNYADA HALA BİRİNCİYİZ AMA…
Türkiye, kişi başına düşen yıllık çay tüketiminde (yaklaşık 3,5 – 4 kg) dünyada hâlâ açık ara lider konumda bulunuyor. Ancak toplam içecek tüketim hacmi ve pazar büyüklüğü değerlendirildiğinde, kahve grubunun hızlı büyümesi dikkat çekiyor. Bu durum, "en çok tüketilen içecek" tartışmasını yeni bir boyuta taşıdı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ŞAŞKIN

Kahve zincirlerinin Türkiye genelinde hızla yayılması ve hazır kahve ürünlerinin her eve girmesi, bu değişimin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Sektör temsilcileri çayın kültürel gücünü vurgulasa da, raporda ortaya çıkan "kahve yükselişi" içecek sektöründeki dengeleri değiştirmiş durumda.