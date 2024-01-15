Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

2024 takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, şartları neler? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? Takdir-teşekkür belgesi almanın şartları neler? Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekli? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 19 Ocak Cuma karne heyecanı yaklaşırken öğrencilerin ders notu ortalama hesapları başladı. (Milli Eğitim Bakanlığı) MEB kriterlerine göre tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri veriliyor. İşte takdir teşekkür hesaplamayla ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:18