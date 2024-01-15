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Haberler Galeri Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

2024 takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, şartları neler? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? Takdir-teşekkür belgesi almanın şartları neler? Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekli? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 19 Ocak Cuma karne heyecanı yaklaşırken öğrencilerin ders notu ortalama hesapları başladı. (Milli Eğitim Bakanlığı) MEB kriterlerine göre tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri veriliyor. İşte takdir teşekkür hesaplamayla ilgili tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:18

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 19 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama, yarıyıl tatiline sayılı günler kalmışken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki "Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, şartları nelerdir?" işte detaylar...

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Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir ya da teşekkür belgesi almak için not ortalaması yeterli değildir. Bunun yanında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2024 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

ORTALAMA 61 OLURSA NE OLUR?

İlkokul, ortaokul ve liselerde teşekkür belgesine sahip olabilmek için en az 70 en fazla 84.99 ortalamaya sahip olmak gereklidir. Ortalama 61 olduğunda öğrenciye teşekkür ya da takdir belgesi verilmez.

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