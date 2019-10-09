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Tansiyonu düşürmek için ne yapmalı? Hangi besinler tansiyonu düşürüyor? Yüksek tansiyonun belirtileri neler? İşte tansiyon düşüren besinler

Yüksek tansiyon tüm dünyada en yaygın olarak görülen ve önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır.Beslenme yoluyla kan basıncını kontrol edebilir ve yüksek tansiyonun tetikleyebileceği kalp, beyin, göz ve böbrek hastalıklarından korunabilirsiniz. Peki hangi besinler tansiyonu düşürüyor? Tansiyonu düşürmenin yolları nelerdir? Tansiyonu tetikleyen şeyler neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





