Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantula hemen hemen herkesin korktuğu canlıların başında geliyor. Tarantula yumurtasının içinden çıkanları görenler ise adeta şaşkına döndü. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:57
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:00
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Önce yumurtayı anneden ayırdı
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!