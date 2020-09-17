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Haberler Galeri Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!

Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!

Tarantula hemen hemen herkesin korktuğu canlıların başında geliyor. Tarantula yumurtasının içinden çıkanları görenler ise adeta şaşkına döndü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:57 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:00
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!

Önce yumurtayı anneden ayırdı

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Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
Tarantulanın yumurtasından çıkanlar şok etti!
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