  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

Kuzey İrlanda'nın Ballycastle kentinde dedektörle eşinin kayıp alyansını arayan arkadaşlar, 1500'lere dayanan 84 adet sikke bulduğunda şanslarına inanamadı. İşte tarihin seyrini değiştiren olayın görüntüleri...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:15
Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

44 yaşındaki mühendis Paul Raynard ve en iyi arkadaşı 52 yaşındaki Michael Gwynne, 29 Ekim'de kayıp bir alyansın peşine düştü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

Bir tarlada dedektörle arayışa başladılar. Kayıp alyanstan eser yoktu ama 1500'lere dayanan sikke bulduklarında gözlerine inanamadılar.

Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

İki çocuk babası Paul, Michael'a dönerek,"Baksana burada milyonlarca var!" diye bağırdı.

Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

Bir buçuk saat kadar geniş bir alanı aradıktan sonra, 84 adet sikke buldular.

Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

Uzmanlar, İrlanda'da bulunabilecek yüz binlerce pound değerinde büyük bir keşif olabileceğini söyledi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu test dahileri bile zorluyor! Siz ne kadar sürede çözebileceksiniz?
Bu test dahileri bile zorluyor! Siz ne kadar sürede çözebileceksiniz?
  • SON DAKİKA