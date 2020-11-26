Tarihin seyrini değiştiren olay! Tarlada eşinin yüzüğünü ararken...

Kuzey İrlanda'nın Ballycastle kentinde dedektörle eşinin kayıp alyansını arayan arkadaşlar, 1500'lere dayanan 84 adet sikke bulduğunda şanslarına inanamadı. İşte tarihin seyrini değiştiren olayın görüntüleri... 44 yaşındaki mühendis Paul Raynard ve en iyi arkadaşı 52 yaşındaki Michael Gwynne, 29 Ekim'de kayıp bir alyansın peşine düştü. Bir tarlada dedektörle arayışa başladılar. Kayıp alyanstan eser yoktu ama 1500'lere dayanan sikke bulduklarında gözlerine inanamadılar. İki çocuk babası Paul, Michael'a dönerek,'Baksana burada milyonlarca var!' diye bağırdı. Bir buçuk saat kadar geniş bir alanı aradıktan sonra, 84 adet sikke buldular. Uzmanlar, İrlanda'da bulunabilecek yüz binlerce pound değerinde büyük bir keşif olabileceğini söyledi. En eski madalyonlardan birinin 1512 tarihli ve VIII Henry'nin kral olduğu zamanlarda yapıldığı bildirildi. Keighley, Yorkshire'dan Paul, 'Michael'ı bulmak için yukarı ve aşağı zıpladım ve gözyaşları arasında tarladan aşağı koştum. 'Çocukluğumdan beri bulmayı hayal ettiğim bir şey. İnanılmaz bir duyguydu. Piyango numaralarını kontrol etmek ve ikramiye vurduğunu anlamak gibi.