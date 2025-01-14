Tarım Kredi Marketi'nde büyük indirim bu sabah başladı! İşte 14 - 20 Ocak indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı. Vatandaşların aklındaki hangi market indirimde? En uygun fiyatlı market neresi? soruları yanıt buldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime 14- 20 Ocak tarihleri arasında indirime giren ürünler...
SEMANUR ARSLAN
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri mayıs ve haziran ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte 14- 20 Ocak 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....