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Haberler Galeri TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı

TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayı indirim kataloğunda hangi ürünler var? En ucuz market hangisi? En çok hangi market indirime girdi? En ucuz zeytin yağı, balık, süt, yumurta, deterjan, kahvaltılık, hangi markette satılıyor? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2- 15 Aralık 2023 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı inidirim araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Marketleri yeni yaptığı indirimle çeşit çeşit üründe etiket fiyatını düşürdü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayında indirime giren ürünler kahvaltılık, zeytin, peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, mercimek, balık, meşrubat, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha indirimli satılan ürünlerin fiyatı...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:51

TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 aralık ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur ve çay gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapıldı. İndirimler; et, süt, balık, deterjan, kahvaltılık, aburcubur ürünlerinde geçerli oldu.

İndirim kampanyası bugün 2 Aralık tarihinde başladı ve 15 Aralık'a kadar devam edecek.Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Son yayınlanan indirim kataloğunda yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Kasım ayının indim kataloğunda yer alan ürünleri tam listesi ve yeni fiyatları….

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TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı
TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı
TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı
TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı
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