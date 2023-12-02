TARIM KREDİ MARKETLERİ ARALIK AYI İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! İndirimin başladığını duyan soluğu markette aldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayı indirim kataloğunda hangi ürünler var? En ucuz market hangisi? En çok hangi market indirime girdi? En ucuz zeytin yağı, balık, süt, yumurta, deterjan, kahvaltılık, hangi markette satılıyor? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2- 15 Aralık 2023 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı inidirim araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Marketleri yeni yaptığı indirimle çeşit çeşit üründe etiket fiyatını düşürdü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayında indirime giren ürünler kahvaltılık, zeytin, peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, mercimek, balık, meşrubat, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha indirimli satılan ürünlerin fiyatı...
Giriş Tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:51