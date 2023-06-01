TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayı indim kataloğu yayınlandı mı? En ucuz salça ve sıvı yağ hangi markette satılıyor? İndirime giren marketler hangisi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 1- 15 Haziran indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayında indirime giren ürünler ayçiçek yağı, süt, deterjan, salça, gazlı içecek, pirinç, kağıt havlu oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...