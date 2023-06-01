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Haberler Galeri TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayı indim kataloğu yayınlandı mı? En ucuz salça ve sıvı yağ hangi markette satılıyor? İndirime giren marketler hangisi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 1- 15 Haziran indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayında indirime giren ürünler ayçiçek yağı, süt, deterjan, salça, gazlı içecek, pirinç, kağıt havlu oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 13:23 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 13:25
TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 Haziran ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 1-15 Mayıs Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi....

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TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
TARIM KREDİ MARKETLERİ HAZİRAN KATALOĞU YAYINLANDI! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
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