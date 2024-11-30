Tarım Kredi Marketleri'nde bu ürünlerin fiyatı düştü!
Hangi market indirimde? En uygun fiyatlı market neresi? sorularının yanıtı alışveriş sepetini uygun fiyata doldurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketi bugün 30 Kasım Cumartesi indirimde olan ürünler büyük ilgi topluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine girenler...
HABER MERKEZİ
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Tarım Kredi Marketleri'nde bu ürünlerin fiyatı düştü!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bugün indirimde olan ürünler araştırılıyor. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....