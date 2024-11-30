Tarım Kredi Marketleri'nde bu ürünlerin fiyatı düştü!

Hangi market indirimde? En uygun fiyatlı market neresi? sorularının yanıtı alışveriş sepetini uygun fiyata doldurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketi bugün 30 Kasım Cumartesi indirimde olan ürünler büyük ilgi topluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine girenler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 30 Kasım 2024 14:27 Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





