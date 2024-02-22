Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? Tarım Kredi Marketleri'nde 22 Şubat Perşembe indirimi kaçmaz...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bugün 22 Şubat Perşembe hangi ürünlerin indirime girdiği merak ediliyor. Tarım Kredi 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğunu yayınlamasıyla birlikte akıllardaki "En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları cevap buldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...