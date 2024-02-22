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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? Tarım Kredi Marketleri'nde 22 Şubat Perşembe indirimi kaçmaz...

Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? Tarım Kredi Marketleri'nde 22 Şubat Perşembe indirimi kaçmaz...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bugün 22 Şubat Perşembe hangi ürünlerin indirime girdiği merak ediliyor. Tarım Kredi 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğunu yayınlamasıyla birlikte akıllardaki "En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları cevap buldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:14 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:27

Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 şubat ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı. İndirim kampanyası 17 Şubat Cumartesi başladı ve yarına (23 Şubat) kadar devam edecek

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Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri'nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde bugün neler indirimde? İşte 22 Şubat Perşembe indirim kataloğunda neler var?
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