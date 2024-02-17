Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıtlandı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:22