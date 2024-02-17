Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 şubat ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 17 Şubat Cumartesi başladı ve 23 Şubat'a kadar devam edecek