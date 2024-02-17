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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıtlandı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:22

Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 şubat ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 17 Şubat Cumartesi başladı ve 23 Şubat'a kadar devam edecek

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Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 17 Şubat Cumartesi indirim kataloğunda neler var?
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