Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bu sabah başladı! 27 Nisan- 3 Mayıs 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Nisan- 03 Mayıs 2024 indirim kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin en yeni indirim kataloğunda hangi ürünlerin indirime girdi? Vatandaşların aklındaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" sorularına bu indirim yanıt verdi. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...