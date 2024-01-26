Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 20 Ocak'ta başlayan büyük indirim bugün 26 Ocak Cuma itibarıyla sona eriyor. Tarım kredi Kooperatif Marketleri 20- 26 Ocak Cuma indirim kataloğunu yayınlar yayınlamaz vatandaşlar markete koştu. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? En çok indirime giren market hangisi? Hangi markette neler indirim girdi, fiyatı düştü? İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde büyük indirimin son gününde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...