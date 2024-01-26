Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 ocak ayı indirim kataloğunda yok yok. İndirimin son gününde markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin uygun fiyata satıldığı merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünleri öğrenebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde yılın ilk ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 20 Ocak tarihinde başladı ve 26 Ocak (bugün) sona erecek.