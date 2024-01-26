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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 20 Ocak'ta başlayan büyük indirim bugün 26 Ocak Cuma itibarıyla sona eriyor. Tarım kredi Kooperatif Marketleri 20- 26 Ocak Cuma indirim kataloğunu yayınlar yayınlamaz vatandaşlar markete koştu. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? En çok indirime giren market hangisi? Hangi markette neler indirim girdi, fiyatı düştü? İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde büyük indirimin son gününde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:11

Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 ocak ayı indirim kataloğunda yok yok. İndirimin son gününde markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin uygun fiyata satıldığı merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünleri öğrenebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde yılın ilk ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 20 Ocak tarihinde başladı ve 26 Ocak (bugün) sona erecek.

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Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bugün bitecek! 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda nelerin fiyatı düştü?
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