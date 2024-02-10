Tarım Kredi Marketleri’nde dev indirim bu sabah başladı! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 10- 16 Şubat 2024 indirim kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 10- 16 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünlerin indirime girdi? Vatandaşların aklındaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt buldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 08:52 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 08:55