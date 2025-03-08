Tarım Kredi Marketleri'nde indirimli ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Marketi birçok gıda, bakliyat, deterjan, mutfak eşyası indirime gitti. Cebinden tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar piyasadaki en uygun fiyatlı marketleri araştırıyor. Tarım Kredi Marketleri'nde indirimde olan ürünler kapış kapış satılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...

Giriş Tarihi : 08 Mart 2025 14:38 Son Güncelleme : 08 Mart 2025 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





