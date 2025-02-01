Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 29 Ocak- 9 Şubat 2024 indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri bugün 29 Ocak- 9 Şubat indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...
SEMANUR ARSLAN
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ağustos ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte 29 Ocak- 9 Şubat 2025 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....