Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 29 Ocak- 9 Şubat 2024 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri bugün 29 Ocak- 9 Şubat indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 01 Şubat 2025 11:37 Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





