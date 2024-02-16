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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 10- 16 Şubat 2024 indirim kataloğundaki ürünler kapış kapış gidiyor. Peki Tarım Kredi Marketleri'nde bu hafta hangi ürünler indirime girdi, hangi ürünler kampanyalı? Vatandaşların aklındaki "En ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları bu haber yanıtlanmış oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünlerin kataloğu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:52

Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 şubat ayının ikinci indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 10 Şubat tarihinde başladı ve bugün (16 Şubat) sona erecek.

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Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’ndeki büyük indirimin bugün son günü! 10-16 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?
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