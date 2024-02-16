Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirimin bugün son günü! Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 10- 16 Şubat 2024 indirim kataloğundaki ürünler kapış kapış gidiyor. Peki Tarım Kredi Marketleri'nde bu hafta hangi ürünler indirime girdi, hangi ürünler kampanyalı? Vatandaşların aklındaki "En ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları bu haber yanıtlanmış oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünlerin kataloğu...