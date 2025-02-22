Tarım Kredi'de fiyatlar erken düştü! Ramazan indirimleri başladı

Tarım Kredi Kooperatif Marketler Ramazan ayı öncesinde birçok gıda, bakliyat ve et ürünlerinde indirime gidildi. 157 üründe indirim yaparak tüm kooperatif market satış noktalarında 15 Mart'a kadar fiyatlar sabitlendi. İşte Tarım Kredi Marketleri'nde indirimli ürünler kataloğu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 22 Şubat 2025 16:43 Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





