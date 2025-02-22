Tarım Kredi'de fiyatlar erken düştü! Ramazan indirimleri başladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketler Ramazan ayı öncesinde birçok gıda, bakliyat ve et ürünlerinde indirime gidildi. 157 üründe indirim yaparak tüm kooperatif market satış noktalarında 15 Mart'a kadar fiyatlar sabitlendi. İşte Tarım Kredi Marketleri'nde indirimli ürünler kataloğu...
HABER MERKEZİ
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ramazan ayı için indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....