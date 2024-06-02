Haberler Galeri Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika'da bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten. İşte sosyal medyada çok konuşulacak o anlar...