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Haberler Galeri Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika'da bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten. İşte sosyal medyada çok konuşulacak o anlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2024 10:23

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

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Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi