Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin değişik illerinden milyonlarca tatilci Muğla'nın turistik ilçelerine akın etmişti. Bayram öncesi araçları ile turistik beldelere gelerek burada hem trafik, hem de ilçelerde nüfus yoğunluğu oluşturan tatilcilerin ise bayramın son gününde dönüş yolculuğu başladı.