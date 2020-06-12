  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Yazın gelmesi ve kısıtlamaların kalkması ile milyonlarca kişi, bu tatili nerede değerlendireceğine dair araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye'de görülmesi önerilen bölgeler neresi? Tatili için Türkiye'de nerelere gidilebilir? İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 17:18 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 17:20
Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Yazın gelmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla milyonlarca kişi nereye gideceğini düşünmeye başladı. İşte tatil için Türkiye'de görmeniz gereken birbirinden güzel 50 yer...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Bursa'ya 34 KM uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
  • SON DAKİKA