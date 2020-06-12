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Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer
Tatile gidecek olanlar dikkat! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer
Yazın gelmesi ve kısıtlamaların kalkması ile milyonlarca kişi, bu tatili nerede değerlendireceğine dair araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye'de görülmesi önerilen bölgeler neresi? Tatili için Türkiye'de nerelere gidilebilir? İşte Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer...
Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 17:18
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 17:20
Yazın gelmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla milyonlarca kişi nereye gideceğini düşünmeye başladı. İşte tatil için Türkiye'de görmeniz gereken birbirinden güzel 50 yer...
Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.
Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.
Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.
Bursa'ya 34 KM uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.