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Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
Tatlıyı ve seyahat etmeyi sevmeyen yoktur. Bu ikisini birleştirmemizin sebebi, dünyanın geleneksel tatlılarıyla alakalı. Seyahat ettiğiniz yerlerin, birbirinden lezzetli geleneksel tatlıları olabilir. Hele bir de tatlı yemekten vazgeçemiyorsanız, bu haber sizin için. İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı...
Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:40
Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:51
Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
CANNOLİ
CNN Travel'ın haberine göre; İtalya'nın, daha da net konuşmak gerekirse Sicilya'nın geleneksel tatlısı cannoli için hamurlar çubuklara sarılıp yağda kızartılıyor. Ardından içine krema dolduruluyor. Çeşit çeşit aromalı cannoli'lerle karşılaşabilirsiniz.
Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
APFELSTRUDEL
Avusturya'nın geleneksel tatlısı apfelstrudel için elma dilimleri, ceviz ve kuru üzüm çıtır çıtır hamurların arasına sarılıyor. Üzerine pudra şekeri serpiliyor.
Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
DOUGHNUT
Donut diye de bilinen bu tatlının isminin kelime anlamı "hamur fındığı". ABD'den çıkıp Türkiye dahil tüm dünyaya yayılan ve çok da sevilen lezzetlerden.
Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
BAKLAVA
Tabii ki Türkiye denince ilk akla gelen tatlı baklava. Anlatmaya gerek bile yok. Baklavanın Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyanın genelinde zevke tüketildiğini de hatırlatalım.
Tatlı sevenler buraya! İşte dünyanın en iyi 50 geleneksel tatlısı
KARAMELLİ YAPIŞKAN KEK
İngiliz mutfağının bu çok sevilen tatlısı için hurmalı bir kekin üzerine karamelli bir sos dökülüyor. Ünlü şef Gordon Ramsay'nin de spesiyallerinden olan bu kekin görüntüsü bile iştah açmak için yeterli.