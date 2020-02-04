Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Evini tadilat yapan adam tavan arasına geldiğin orada saklanmış bir kasa buldu. Kasayı açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. O anları kameraya alan adam yaşananları anbean kaydetti. İşte sosyal medyada da çok paylaşılan o anlar...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 10:20Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 10:24
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Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.