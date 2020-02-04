Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Evini tadilat yapan adam tavan arasına geldiğin orada saklanmış bir kasa buldu. Kasayı açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. O anları kameraya alan adam yaşananları anbean kaydetti. İşte sosyal medyada da çok paylaşılan o anlar...