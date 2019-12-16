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Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

Eskiyen evinin tadilatını yapan adam tavan arasında beklemediği bir şeyle karşılaştı. Eskimiş evindeki duvarı yıkarken karşısına çıkan kasa ile heyecanlanan adam o anları kaydetti. İşte bulduğu kasa ile servete konan adamın o anları...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:17
Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.

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Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

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