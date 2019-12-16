Tavan arasından çıkan kasa ile servete kondu!

Eskiyen evinin tadilatını yapan adam tavan arasında beklemediği bir şeyle karşılaştı. Eskimiş evindeki duvarı yıkarken karşısına çıkan kasa ile heyecanlanan adam o anları kaydetti. İşte bulduğu kasa ile servete konan adamın o anları...
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:16Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:17
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Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.