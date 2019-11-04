Tavşan deliğinden öyle bir şey çıktı ki...
Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 09:21
Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 09:23
Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.
İşte mağaranın detayları...
Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
Mağara, İngiltere'nin Shropshire kentinde bulunuyor.
Mağarayı kuran kişilerse, haçlı seferlerinde büyük güç ve servet kazanmış Katolik askerler.