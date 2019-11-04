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Tavşan deliğinden öyle bir şey çıktı ki...

Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





