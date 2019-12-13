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Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünen yer görenleri çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





