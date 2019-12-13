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Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünen yer görenleri çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 16:19
Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

İngiltere Shropshire'dakİ tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.

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Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.

Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.

Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...

2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.

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