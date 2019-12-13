Tavşan yuvasından çıktı! Görenler hayran kaldı...
Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünen yer görenleri çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 16:19
İngiltere Shropshire'dakİ tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.
Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.
İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.
Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.
2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.