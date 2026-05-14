Tavuk döner tahtını kaybetti! Türkiye’nin en çok sipariş ettiği yemek bakın ne oldu?

Yıllardır hızlı teslimat uygulamalarının en çok tercih edilen ürünü olan tavuk döner, zirvedeki yerini başka bir lezzete bıraktı. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü 2025" raporu, vatandaşların en fazla sipariş ettiği yemekleri ve market ürünlerini ortaya koyarken, listenin yeni lideri dikkat çekti. Peki Türkiye'de en çok sipariş edilen yemek hangisi oldu? İşte merak edilen detaylar...
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü 2025" raporu, vatandaşların değişen tüketim alışkanlıklarına dair dikkat çeken veriler ortaya koydu.
Verilere göre tüketicilerin yemek kategorisinde en çok sipariş ettiği ürün hamburger oldu.
Geçtiğimiz yıl hamburger siparişleri 26,74 milyar liraya ulaştı, pizza 17,03 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı, tavuk döner ise 12,56 milyar lirayla üçüncü sıraya geriledi.
Böylece uzun süredir en çok sipariş edilen yemekler arasında zirvede yer alan tavuk döner, tahtını hamburgere kaptırmış oldu.
Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında lahmacun 6,67 milyar lira, ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar lira, çiğ köfte 4,18 milyar lira, tost ve sandviç çeşitleri ise 3,9 milyar lira hacme ulaştı.
Veriler, Türkiye'de özellikle hızlı teslimat uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte yemek tercihlerinin de değişmeye başladığını ortaya koydu.
Hızlı ticarette gıda ve süpermarket sektöründe toplam satış adedi bazında en çok satılan ürün grubu 80,91 milyon adet ile çikolata, gofret ve bisküvi ürünleridir. Bu grubu cips, çerez ve kuruyemiş ile süt ürünleri takip etmektedir.
Hızlı ticaret faaliyetleri ülke genelinde yaygın olarak yürütülmekle birlikte işlem hacmi ve işlem sayısının önemli bir bölümü büyük şehirlerde toplanmıştır. İstanbul ili hızlı ticaret hacminin %55,4'ünü, ürün sayısının ise %57,7'sini oluşturmaktadır. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etmektedir.