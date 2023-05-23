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Haberler Galeri Tayfun füzesinin test atışı Rize'de yapıldı

Tayfun füzesinin test atışı Rize'de yapıldı

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:32
Tayfun füzesinin test atışı Rize’de yapıldı

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Tayfun füzesinin test atışı Rize’de yapıldı

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

Tayfun füzesinin test atışı Rize’de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Tayfun füzesinin test atışı Rize’de yapıldı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Tayfun füzesinin test atışı Rize’de yapıldı
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