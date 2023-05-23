Tayfun füzesinin test atışı Rize'de yapıldı

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.