TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı! Metrelerce kuyruk oluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 13:01Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 13:35
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TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı
Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı.
Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı.
TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı
İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.
TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı
Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.
TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı
TCG ANADOLU
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.