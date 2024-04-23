Son dakika İzmir haberleri... TCG Nusret Müze Gemisi bugün İzmir'de ziyarete açıldı. Konak Pier'e demirleyen gemiye ziyaretçiler akın etti. Gemideki görevliler müze haline getirilen bölümlerde geminin tarihçesini anlattı.
Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 16:50Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 16:52
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Son dakika İzmir haberleri... Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı.
Konak Pier'e demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı. Ayrıca görevliler müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini dair bilgiler aktardı. Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından ise geminin önünde bando konseri verildi.
ÇOCUKLAR İLGİYLE GEZDİ Ailesiyle müze gemiyi ziyarete gelen 14 yaşındaki Defne Avcı, müzenin çok güzel olduğunu belirterek, "İçeride hiç görmediğim şeyler, farklı yazılar vardı. Aşağı doğru görüntüler yansıtılıyordu. Çok beğendim" dedi. 8. sınıf öğrencisi Atakan Demirel de müze gemiyi çok güzel bulduğunu, içeride askerlerin yattığı yerleri ve kayıkların yer aldığı bölümleri gördüğünü belirtti. Demirel ayrıca gemilere ilgisinin olduğunu ve gemi sürmeyi çok istediğini kaydetti.
TURİSTLER DE MÜZE GEMİYE İLGİ GÖSTERDİ İran'dan İzmir'e arkadaşlarıyla gelen ve müze gemiyi ziyaret eden turist Saba Sarraf ise "Biz İzmir'i çok ve Atatürk'ü çok seviyoruz. Gezmek için Türkiye'ye geliyoruz. Gemiyi çok beğendik" ifadelerine yer verdi. Müze gemi bugün kentten ayrılacak.