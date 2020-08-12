Tedavi ettiği karga "Şakir" en iyi arkadaşı oldu

Kargaların zeki hayvanlar olduğunu, "Şakir"in ismini kısa sürede öğrendiğini dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Ağaçtayken ya da başka yerdeyken 'Şakir' diye seslendiğimde dönüp bakıyor. Cisimleri alıp saklamakla meşhur. Kulaklarımı gagalıyor. Çok mutluyum, onu hayatına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu. Bir kere kayboldu, oğlum ve eşim çok üzüldük. Aradık.