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Haberler Galeri Tedavi ettiği karga "Şakir" en iyi arkadaşı oldu

Tedavi ettiği karga "Şakir" en iyi arkadaşı oldu

İzmir'de oturan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Murat Duran'ın, yaralı bulup tedavi ettikten sonra omzundan ayrılmayan kargayla "arkadaşlığı" dikkati çekiyor.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:46
Tedavi ettiği karga Şakir en iyi arkadaşı oldu

Duran, Bostanlı semtinde 21 yıldır işlettiği müzik merkezi yakınlarında, 3 ay önce yolda sürünen yaralı karga yavrusu gördü. Aldığı karga yavrusuna evde bakmaya başlayan Duran, eşi ve oğluyla, güçsüz kalan kuşun tedavisini yaptı.

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Tedavi ettiği karga Şakir en iyi arkadaşı oldu

"Şakir" ismini verdiği kuşla yakından ilgilenen Duran, beslediği kargaya, güçlenmesinin ardından, eşinin yardımıyla iş yerinin etrafında uçuş talimleri yaptırmaya başladı. Aileyle 3 aydır beraber olan "Şakir", omzundan ayrılmadığı Murat Duran'a, tekerlekli sandalyeyle gezintilerinde eşlik ediyor.

Tedavi ettiği karga Şakir en iyi arkadaşı oldu

"İSMİNİ ÖĞRENDİ"

Duran, AA muhabirine, kargayı yerde gördüğünde ezileceğini ya da bir kedinin kapacağını düşünüp korktuğunu söyledi. Kargayı ilk hafta zorlukla beslediklerini anlatan Duran, "Kırığı yokmuş, güçsüz kalmış, iyileşti ve onu özgürlüğüne kavuşturma zamanı geldi. Uçma talimleri yaptırdık. Eşim atıyor bana doğru, konuyor. 1-2 metre mesafeden başladık.

Tedavi ettiği karga Şakir en iyi arkadaşı oldu

Mesafeleri artırdık ve kuşumuzun kanatları gelişti, manevra yapmaya, uçmaya başladı. Artık rahat uçuyor, geceleri dışarıda kalıyor ve gündüzleri mutlaka beni ziyarete geliyor. Öpüyor, gagalıyor. Bir yaban hayvanını beslemek, kurtarmak, büyütmek, hayata kazandırmak çok ilginç bir duygu." dedi.

Tedavi ettiği karga Şakir en iyi arkadaşı oldu

Kargaların zeki hayvanlar olduğunu, "Şakir"in ismini kısa sürede öğrendiğini dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Ağaçtayken ya da başka yerdeyken 'Şakir' diye seslendiğimde dönüp bakıyor. Cisimleri alıp saklamakla meşhur. Kulaklarımı gagalıyor. Çok mutluyum, onu hayatına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu. Bir kere kayboldu, oğlum ve eşim çok üzüldük. Aradık.

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