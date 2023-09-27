TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün İzmir Çiğli Havalimanı'nda başladı. 1 Ekim'e kadar devam edecek olan festivale sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı.