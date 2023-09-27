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Haberler Galeri TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün İzmir Çiğli Havalimanı'nda başladı. 1 Ekim'e kadar devam edecek olan festivale sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı.

AA

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:14 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:48

TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!
TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı.

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TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!
TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 1 Ekim'e kadar sürecek festival, Türkiye'nin "milli teknoloji ekosisteminde" rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 121 kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!
TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

Kapılarını 09.00'da açan festival nedeniyle Çiğli Havaalanı bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerden itibaren festival alanına gitmek isteyenlerin büyük bölümünün, toplu taşıma araçlarını kullandığı gözlendi.

TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!
TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

Resmi açılış töreni bugün saat 13.00'de gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde "Bilim Şov", Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" ve Burak Yeter konseri olacak.

TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!
TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı!

Katılımcılar gün boyunca "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek. Teknoloji ve girişim alanlarında yarışmalar yapılacak.

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