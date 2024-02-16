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Haberler Galeri Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlar hakkında öğreneceğiz bu bilgi sizi çok şaşırtacak. Kameraların yanında bulunan bu delik daha önce dikkatinizi çekti mi? O deliğin işlevi...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 16:47

Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

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Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Telefon kameralarının yanındaki bu delik ne işe yarıyor? Bunu öğrenenince şaşıracaksınız

Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

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