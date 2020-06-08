Telefon şifreleme ne işe yarar? Telefon şifreleri hassas verilerimizi koruyor mu? Telefon şifreleri güvenli bir koruma sağlar mı?

DİSK ŞİFRELEME

Bilgisayarların çoğu hâlâ ana karta lehimlenmemiş, sökülebilir sabit disklere sahip. Bu yüzden, tam disk şifrelemesi harika bir ek güvenlik katmanı sağlıyor. Diskinizi kaybettiğinizde veya çaldırdığınızda hiç kimse bunun üzerindeki hiçbir bilgiye erişemiyor. Disk, tüm verileriniz, yazılımlarınız ve çalıştırdığınız işletim sistemi de dahil olmak üzere tümüyle şifrelenir. Bilgisayarın başlatılması sırasında anahtarı giremezseniz, tüm bilgisayarınız son derece pahalı bir kağıt ağırlığından başka bir işe yaramaz hale gelir.

Akıllı telefon ve tabletler söz konusu olduğunda, bunların eşdeğeri olan işlev, cihazda yerleşik olarak sunulan ve modern cihazlarda genelde varsayılan olarak etkinleştirilmiş şekilde bulunan cihaz şifrelemesidir. Android veya iOS cihazlarında cihaz şifrelemesinin nasıl kontrol edileceğini ve gerekiyorsa nasıl etkinleştirileceğini açıklayan pek çok internet kaynağı bulunuyor.