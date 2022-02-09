Telefonla 90 bin lira dolandırıldı, 100 bin lira daha yatırırken...

M.G., "Bugün akşam sıralarında beni ve eşimi cep telefonundan arayıp 'kimlik bilgilerinize ulaştılar' dediler. Beni önce emniyete çağırdılar. Giderken bir kişi arayıp başsavcı olduğunu kimliğimin terör örgütlerinin eline geçtiğini, 200 bin lira çıkarmam gerektiği söylendi. Hemen geri dönüp bankamatiğe gittim. Bu sırada bir kişi arayıp polis olduğunu söyledi. Ben de sizlere güvenmiyorum dediğimde 'nasıl güvenmezsin evine polis gönderdik daha nasıl inanacaksın' dedi. Yatırdığım paranın hepsi kredi. 4 defa art ardına bankamatikten para yatırdım. Evime kadar birileri geldi ne yapacağım ben şimdi tüm bu paralar krediydi çalışayım durayım bakalım ödemek için" dedi.