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Telefonu için duvar kağıdı arayanlar! İşte 2020'nin en iyi hava fotoğrafları

2020 yılının en iyi hava fotoğrafları belli oldu. 2020'nin En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması için, 9.018 fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. Birincilik ödülü ise Hollanda'ya gitti. İşte 2020'nin en iyi hava fotoğrafları!

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:48 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:59
Telefonu için duvar kağıdı arayanlar! İşte 2020'nin en iyi hava fotoğrafları

Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel köşelerine götürecek. Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2020'nin En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması" için dünyanın dört bir köşesinden 9.018 fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. Yarışmayı kazanan Hollandalı fotoğrafçıya 1000 dolar ödül verildi.

Hollanda'nın tarihi yel değirmenleri ve evleriyle ünlü Zaanse Schans'ta çekilen bu fotoğraf, Agora 2020'nin en iyi hava fotoğrafları yarışmasının birincisi oldu.

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