Terk edilen morga girdi! Gördüğü karşısında ağzı dili tutuldu

OTOPSİ BELGELERİ BULDU

TikTok'ta paylaşımlarda bulunan Ben, "Bodrumdaki morgdan geriye kalanlar çok ürkütücü ve uğursuzdu. En şaşırtıcı şey, 1900'lerden itibaren tüm otopsilerin olduğu odaydı. Hem yetişkinlere hem de çocuklara ait otopsiler ve ölüm belgeleri, grafik detayları, diyagramları ve fotoğrafları vardı." dedi.