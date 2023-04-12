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Terk edilen morga girdi! Gördüğü karşısında ağzı dili tutuldu
Yeni yerler keşfetmeyi seven ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan adam, terk edilen bir morg buldu. Geçmiş yıllarda morg olarak kullanılan yerin son halini gören adam, gördüğü şeyler karşısında şoke oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:38
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Bir şehir kaşifi, son gezilerinden birinde kan ve insan kalıntılarıyla dolu çürüyen bir morg bularak korkunç bir keşif yaptı. Ben James, tüyler ürpertici ve merak uyandıran keşiflerini sosyal medyada düzenli olarak paylaşıyor. Bu sayede James, yaklaşık Instagram'da yaklaşık 50 bin kişilik takipçiye sahip.
James'in yaptığı son keşfe ise takipçilerinden yorum yağdı. Takipçileri yaptığı son keşfin, en korkunç ve travmatik keşif olduğunu söyledi. 2002 yılında terk edilen bir morg keşfeden Ben, büyük çantalar dolusu kan örneği, insan kalıntılarının bulunduğu kavanozlar ve ölen kişiye ait çok sayıda eşya buldu.
OTOPSİ BELGELERİ BULDU
TikTok'ta paylaşımlarda bulunan Ben, "Bodrumdaki morgdan geriye kalanlar çok ürkütücü ve uğursuzdu. En şaşırtıcı şey, 1900'lerden itibaren tüm otopsilerin olduğu odaydı. Hem yetişkinlere hem de çocuklara ait otopsiler ve ölüm belgeleri, grafik detayları, diyagramları ve fotoğrafları vardı." dedi.
KAN VE KEMİK KALINTILARI
Ben, "Morg dolabı şimdiye kadar gördüğüm en büyük buzdolabıydı ve sanırım 25 ceset alabilirdi. Kurumuş kan ve kemik maddesi bulduğum ilk şeylerdi. Biyolojik tehlikelerle birlikte kan ve doku örnekleri basitçe unutuldu. John Doe ölüm sertifikaları ve ölü bir kişinin ayakkabıları vardı."
2002'DE KAPATILDI
440 bin izlenme ve 36 bin beğeni toplayan TikTok'a yüklenen bir klipte, 32 yaşındaki kaşif izleyicilerini Kanada, British Columbia'daki ürkütücü, çürüyen hastanede bir tura çıkarıyor. Ben, morgun kapatıldığı Eylül 2002'ye ait bir takvimin yanı sıra kurumuş kan ve bir omurganın parçası da dahil olmak üzere kırık kemiklerle karşılaşmadan önce terk edilmiş binada yürüyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde harap morg, daha da belirginleşiyor.