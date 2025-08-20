Termiye'nin lezzeti bir başka... Faydalarını duyunca hemen tüketmek isteyeceksiniz!
Doğanın bizlere bahşettiği besinlerden biri olan termiye, lezzeti ile tüketilen baklagiller familyasına ait bir bitki. Yüksek proteini sayesinde et tüketmeyenler için eşsiz bir besin olan termiye bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Termiye adeta her derde deva doğal bir şifa kaynağı... Peki termiyenin besin değeri nedir, termiye yumurta ve ete alternatif oluşturabilir mi? İşte termiyenin bitmek bilmeyen faydaları...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Eski çağlardan beri bilinen Termiye daha çok Akdeniz bölgesi'nde yetişiyor. Bu besin acı bakla olarak biliniyor. Lezzeti ile damakları fetheden termiye baklagiller familyası arasında yer alıyor. Peki termiyenin her deva deva olan faydaları nelerdir? İte detaylar...
Vitamin, protein ve mineral açısından yüksek olan termiye, vücuda birçok açıdan fayda sağlamaktadır.
Latince adı lupinus olan termiye, beyaz çiçekli bitkiler olan fabaceae ailesine aittir.
Daha çok bakla ve fasulyeye benzemektedir.
Bu bitkinin baklaları yüksek enerji içeriğine sahiptir.
Vitamin A, B ve C, omega 3 ve omega 6 açısından zengindir.
İçerisinde çinko, kalsiyum, demir, potasyum ve manganez mineralleri vardır.
En çok bilinen faydası sindirim sistemine olan desteğidir. Yüksek protein sayesinde özellikle et yemeyenler için benzersiz bir gıdadır.
Enzim serbest radikallerin sağlıklı hücrelere verebileceği hasarın oluşma riskini önler. Kanserle mücadele eder.
Yumurta ve et yerine alternatif oluşturarak vücudun pek çok açıdan fonksiyonlarını desteklemektedir.
Bunun dışında termiye, vücuda yüksek enerji verir.
Hipertansiyonu, tip 2 diyabeti, kolon kanserini önler.
Termiye besin değerleri açısından oldukça zengindir.
Pişmiş termiyenin 100 gramında yaklaşık olarak 36,9 g besin değeri bulunmaktadır.
Termiye öğütülmüş tahıllara oranla dört kat daha fazla protein içermektedir.
Dokuların iyileşmesi için önemlidir.
Vücutta depolanan termiyedeki besinler, vücuttan atıkların atılması için çalışmaktadır. Termiyenin diyet lifleri oldukça yüksektir.
Lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için damarları temizler.
Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için etkilidir.
İrritabl bağırsak sendromu ve kabızlık gibi bağırsak komplikasyonlarına yardımcı olur. Termiye, kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıkların oluşma riskini azaltmaya yardımcıdır. Termiye, yüksek magnezyum içeriği nedeniyle tüketmek oldukça önemlidir.