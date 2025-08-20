Termiye'nin lezzeti bir başka... Faydalarını duyunca hemen tüketmek isteyeceksiniz!

Doğanın bizlere bahşettiği besinlerden biri olan termiye, lezzeti ile tüketilen baklagiller familyasına ait bir bitki. Yüksek proteini sayesinde et tüketmeyenler için eşsiz bir besin olan termiye bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Termiye adeta her derde deva doğal bir şifa kaynağı... Peki termiyenin besin değeri nedir, termiye yumurta ve ete alternatif oluşturabilir mi? İşte termiyenin bitmek bilmeyen faydaları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 20 Ağustos 2025 16:07 Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 16:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





