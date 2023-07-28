  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün (28 Temmuz Cuma) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Birkaç gündür devam eden sıcak havanın ardından bugün itibarıyla kuvvetli yağış başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi'nde havanın Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmininde bulundu. İşte 28 Temmuz Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 08:57 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 08:57

Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Termometreler 43 dereceyi görecek! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA