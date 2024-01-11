Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

Regaip Kandili'ni yaşadığımız bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Her Müslümanın ömrümde bir kere kılması tavsiye edilen ibadetlerden biri olan tesbih namazını bugün kılmak isteyenler 'tesbih namazı nasıl kılınır?' sorusunu araştırıyor. İşte tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).