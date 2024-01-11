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Haberler Galeri Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

Regaip Kandili'ni ibadetlerle geçirmek isteyenler, "Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır?" gibi ifadeleri merak edip, araştırıyor. Peki, 2024 senesinin ilk kandilinde hangi dualar okunur? Regaip Kandili namazı kaç rekattır? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:16

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

Regaip Kandili'ni yaşadığımız bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Her Müslümanın ömrümde bir kere kılması tavsiye edilen ibadetlerden biri olan tesbih namazını bugün kılmak isteyenler 'tesbih namazı nasıl kılınır?' sorusunu araştırıyor. İşte tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

12 REKATLIK REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

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