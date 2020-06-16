Tescilli Salihli kirazının, Avrupa ve uzak doğu yolculuğu başladı

Salihli kirazı Avrupa ve uzak doğu ülkelerinde çok sevilen bir türdür. Regina çeşidi de Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde tercih edilen güzel bir çeşittir. Bahçemizdeki rekolte miktarımız gayet güzel. Kirazların iriliği ve kalitesi açısından bir sıkıntımız yok. Havalar ve şartlar istediğimiz gibi gitmekte" dedi. Herkesin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Altuntaş, "Biz üretimde hiçbir geri adım atmadan, hasadımıza planladığımız gibi devam etmekteyiz. Bahçemizde iyi tarım uygulamaları yapılmakta olup, ayrıca global gap sertifikalarına sahibiz" dedi.