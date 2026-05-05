Kıştan bahara geçişin en belirgin göstergelerinden biri olan taze sebze ve yeşillikler, semt pazarları ve manav tezgahlarında yeniden yerini aldı. Tarladan yaklaşık 50 TL seviyesindeki fiyatlarla sofralara ulaşan bu doğal ürünler, içerdiği yüksek lif oranı ve zengin mineral yapısıyla sağlığı destekleyen güçlü bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Mevsim geçişlerinde zayıflayan bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan bu sebzeler, vücudu hastalıklara karşı koruyan yapısıyla dikkat çekerken, sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler için de ideal bir tercih sunuyor.