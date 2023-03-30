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Haberler Galeri The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

Her yaş grubu tarafından sevilen, özellikle uzun yıllar öncesinde tahmin ettikleri ve dizide yer verdikleri olayların gerçeğe dönüşmesiyle tüm dünyada büyük bir kitlenin ilgisi ve takibi altında olan The Sipmsons dizisi, bu sefer bir başka kehanetle gündeme geldi. Daha öncesinde koronovirüs, Kobe Bryant'ın ölümü, Donal Trupm'ın başkanlığı, ABD'deki Kongre Binası baskını gibi birçok olayı bilen Simpsonlar'ın, bakın yine hangi kehaneti gerçek oldu. İşte akılalmaz kehanet serisinin devamı...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:17
The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!
The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.

Çizgi dizinin hayranları, dizinin dünya gündemine yansıyan bir olayı daha öngördüğünü söyledi. Ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo'nun Davut (David) heykeliyle ilgili tartışmayı seneler önce işlediği savunuldu.

ABD'deki Tallahassee Classical School'da veliler, heykelin pornografik olduğu şikayetiyle müdürü işinden etmişti.

Hope Carrasquilla adlı müdür okulun yasa gereği genellikle 11 ve 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencilerine yıllık müfredatın küçük bir bölümünde Rönesans sanatı dersleri vermesi gerektiğini açıklamıştı. Carrasquilla üç velinin, Michelangelo'nun Davut'u üzerine bir bölüm içeren dersten çocuklarının rahatsız olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söylemişti.

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The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!
The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

Simpsonlar'ın 1990'da yayımlanan "Itchy & Scratchy & Marge" adlı bölümündeyse Marge Simpson, "Itchy & Scratchy" adlı çizgi filmin yaratıcılarına yapımdan şiddet öğelerini kaldırmalarını istiyor. Marge Simpson bunun ardından bir akvisitlerden oluşan bir örgüt kuruyor.

Ancak örgüt üyeleri daha sonra Simpsonlar'ın yaşadığı Springfield'a gelen Davut heykeline karşı bir imza kampanyası başlatılmasını istiyor.

Marge Simpson ise daha sonra bir haber programına katılıp heykelin "pantolonunu indirmiş bir adam değil bir sanat eseri olduğunu" savunuyor.

Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.

İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!
The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

METAVERSE DÜNYASI

Çizgi filmin izleyicileri, Metaverse'in önceden tahmin edildiğine ikna oldu. İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, iddiaya göre 10 yıl önce Simpsonlar'da işlendi.

The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!
The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

Mark Zuckerberg ve şimdi Meta olarak bilinen Facebook tarafından yürütülmeye başlanan Metaverse dünyası, 2011'de yayınlanan 23. sezon bölümü Holidays of Future Passed'de geçti. Bölümde Lisa Simpsons'ın 'ultra net' içine girdiği görülüyor. İnsanların, sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde, sürükleyici bir çevrimiçi dünyada etkileşime girdiği anlatılıyor.

The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!
The Simpsons yine bildi! Bakın hangi kehanet gerçek oldu!

Bir sosyal medya kullanıcısının "Simpsonlar, 2011'de Metaverse'i tahmin etti" yazısıyla internette tartışmalar başladı, çoğunluk dizinin yaratıcılarının doğru tahminde bulunduğuna ikna oldu.

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