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Haberler Galeri TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Bodrum-Milas karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir TIR, duran araçların arasına daldı. 5 otomobili önüne katarak sürükleyen TIR, refüje çıkara durabildi. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kazada 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:31 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:35
TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Milas'ın Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. 48 AET 813 plakalı TIR sürücüsü Ersan K. Bodrum-Milas karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı.

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TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Süratli bir şekilde otomobillerle çarpışan TIR 5 otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Refüje çıkan TIR, güçlükle durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayında ambulans, itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polisleri olay yerine geldi.

TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Kaza sonrasından otomobilde sıkışan Aylin Akalın güçlükle araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi Milas ve Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Savaş alanına dönen kazada 2 otomobil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bodrum - Milas karayolu trafiğe kapatılırken yaklaşık 3 km araç kuyruğu oluştu.

TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Otomobillerin ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. TIR sürücüsü Ersan K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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