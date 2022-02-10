TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var

Süratli bir şekilde otomobillerle çarpışan TIR 5 otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Refüje çıkan TIR, güçlükle durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayında ambulans, itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polisleri olay yerine geldi.