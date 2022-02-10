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TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var
TIR, kırmızı ışıkta duran otomobilleri biçti: Çok sayıda yaralı var
Bodrum-Milas karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir TIR, duran araçların arasına daldı. 5 otomobili önüne katarak sürükleyen TIR, refüje çıkara durabildi. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kazada 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.
Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:31
Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:35
Milas'ın Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. 48 AET 813 plakalı TIR sürücüsü Ersan K. Bodrum-Milas karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı.
Süratli bir şekilde otomobillerle çarpışan TIR 5 otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Refüje çıkan TIR, güçlükle durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayında ambulans, itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polisleri olay yerine geldi.
Kaza sonrasından otomobilde sıkışan Aylin Akalın güçlükle araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi Milas ve Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Savaş alanına dönen kazada 2 otomobil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bodrum - Milas karayolu trafiğe kapatılırken yaklaşık 3 km araç kuyruğu oluştu.
Otomobillerin ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. TIR sürücüsü Ersan K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.