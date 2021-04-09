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Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı

İzmir'in Tire ilçesinde 1933 yılında görev yapan bekçilerin çektirdiği hatıra fotoğrafı, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek" yeniden çekildi.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 18:54 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 18:56
Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı

Koleksiyoncu Bayram Kaplan'ın arşivinde yer alan ve dönemin Tire Kaymakamı Gaffur Bey ile jandarma komutanı, bekçi amiri ile bekçilerini Kaymakamlık binası önünde buluşturan 88 yıllık hatıra fotoğrafını "yenilemek için" fotoğraf çekimi organize edildi.

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Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen, İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu ve bekçiler aynı yerde bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı

Fotoğraf çekimi sırasında bu kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu.

Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı

Çobanoğlu, fotoğraf çekiminin ardından ilçede görev yapan bekçilere başarı diledi.

Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı
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