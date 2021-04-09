Tire'de 88 yıl önce çekilen fotoğraf yeniden canlandırıldı

Koleksiyoncu Bayram Kaplan'ın arşivinde yer alan ve dönemin Tire Kaymakamı Gaffur Bey ile jandarma komutanı, bekçi amiri ile bekçilerini Kaymakamlık binası önünde buluşturan 88 yıllık hatıra fotoğrafını "yenilemek için" fotoğraf çekimi organize edildi.