Tiroit hastalığının belirtileri neler? Çarpıntı, halsizlik ve kilo değişimine dikkat!
Boynun ön kısmında bulunan tiroit bezi, metabolizmayı düzenleyen en önemli organlardan biri olarak biliniyor. Tiroit bezinin az ya da fazla çalışması ise vücutta birçok farklı belirtiye yol açabiliyor. Özellikle son dönemde sık görülen tiroit hastalıkları, erken teşhis edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. İşte tiroit hastalığının belirtileri...
Sürekli yorgun hissediyor, ani kilo alıp veriyor ya da çarpıntı mı yaşıyorsunuz? Uzmanlara göre bu belirtiler tiroit hastalığının habercisi olabilir. Uzmanlar, çarpıntıdan saç dökülmesine kadar uzanan belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Tiroit hastalıklarında görülen belirtiler kişiden kişiye değişse de en sık karşılaşılan şikayetler şöyle sıralanıyor:
Sürekli halsizlik ve yorgunluk Ani kilo alma veya hızlı kilo kaybı
Kalp çarpıntısı Saç dökülmesi Uyku problemleri
Sinirlilik ve stres artışı Depresif ruh hali Ellerde titreme
Soğuğa ya da sıcağa karşı hassasiyet Boyunda şişlik hissi Konsantrasyon bozukluğu
Bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka uzman kontrolüne başvurulması öneriliyor.
KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
Tiroit hastalıklarının özellikle kadınlarda daha yaygın görüldüğü belirtilirken, genetik yatkınlık, stres, hormonal değişimler ve düzensiz beslenmenin risk faktörleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR
Uzmanlara göre düzenli kan tahlilleri ve ultrason kontrolleri sayesinde tiroit hastalıkları erken dönemde tespit edilebiliyor. Erken teşhis edilen vakalarda ilaç tedavisiyle hastalığın kontrol altına alınabildiği belirtiliyor.
BOYUNDAKİ KÜÇÜK BELİRTİYİ HAFİFE ALMAYIN
Özellikle boyun bölgesinde şişlik, yutkunma güçlüğü veya ses kısıklığı gibi belirtilerin de tiroit sorunlarının işareti olabileceği ifade ediliyor. Bu tür şikayetlerde zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiği vurgulanıyor.