Haberler Galeri TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul'da TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 100 bin konut inşası için yapılacak kura çekimine geri sayım yapılıyor. Buna göre kura çekimi 25-26-27 Nisan 2026'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri aynı gün TOKİ ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. işte TOKİ 100 bin konut için ödeme planları ve kura çekiliş saati...

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ tarafından yapılacak 100 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin ardından çekiliş için geri sayım gerçekleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre kura çekilişinin detayları netleşti.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul TOKİ kura çekimi, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Saat: 14.00
Yer: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
Üç gün sürecek organizasyon kapsamında binlerce başvuru sahibi, etaplar halinde yapılacak çekilişlerle belirlenecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar asil ve yedek listelere:

TOKİ'nin resmi internet sitesi
e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! İşte 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENECEK?

Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece vatandaşlar çekilişleri anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İSTANBUL TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Projede yer alan konutlar için satış ve ödeme detayları da belli oldu:

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

1+1 KONUT (55 M²)

Satış fiyatı: 1.950.000 TL
%10 peşinat: 195.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 7.313 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

2+1 KONUT (65 M²)

Satış fiyatı: 2.450.000 TL
%10 peşinat: 245.000 TL
Aylık taksit: 9.188 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

2+1 KONUT (80 M²)

Satış fiyatı: 2.950.000 TL
%10 peşinat: 295.000 TL
Aylık taksit: 11.063 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 1+1 VE 2+1 DAİRELERİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden dönemde başlayacak.